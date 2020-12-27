لأول مرة منذ 6 أشهر .. الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا

سجلت الهند 18,732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو عندما تم تسجيل 18,653 إصابة.

وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير إلى 147,622.

وعلقت الوزارة قائلة "لقد حققت الهند إنجازا مهما في مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفا بعد 6 أشهر".

وتأتي الهند في الترتيب الثاني عالميا من حيث الإصابات بعد أمريكا بإجمالي يتجاوز 10 ملايين. وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 278,690 وهو العدد الأقل منذ 170 يوما.

وعقد فريق العمل الوطني المعني بمتابعة ملف فيروس كورونا اجتماعا أمس لبحث السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وتم بحث استراتيجيات المراقبة.

وتستعد حكومة الهند لتلقيح 300 مليون شخص بما فيهم العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية ومن تتجاوز أعمارهم 50 عاما ضمن مرحلة أولية من يناير إلى أغسطس.