المجر تبدأ حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك

بدأت المجر اليوم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19، وذلك قبل يوم من بدء التطعيم في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إم.تي.آي) أن المجر تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا صباح اليوم السبت وأن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصا. وتم شحن اللقاحات إلى بودابست برفقة الشرطة، بحسب "رويترز" .

وقال متحدث باسم الحكومة في رد على أسئلة لرويترز "بدأنا التطعيمات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية طبقا لخطة وُضعت في وقت سابق".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الدفعة الأولى من اللقاحات في طريقها إلى المركز الرئيسي لمكافحة كوفيد-19 في بودابست وستصل بعد ظهر اليوم جرعات إلى مستشفى رئيسي آخر في العاصمة أيضا.

وأصبحت بريطانيا هذا الشهر أول دولة في العالم تطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وسجلت المجر حتى اليوم السبت 315362 إصابة بفيروس كورونا و8951 وفاة. ولا يزال هناك أكثر من ستة آلاف مصاب بالمرض يخضعون للعلاج في المستشفيات مما يرهق نظام الرعاية الصحية في البلاد.