تركيا: مقتل 8 في حريق بوحدة لرعاية مرضى كوفيد-19

تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل ثمانية، حسبما ذكر مكتب محافظ الإقليم اليوم السبت، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال المكتب في بيان إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.