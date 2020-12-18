دخول الرئيس الفرنسي الحجر الصحي .. وألمانيا تسجل أعلى إصابات خلال الجائحة

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و649 ألفا و927 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، بحسب "الفرنسية".وأصيب أكثر من 74 مليونا و195 ألفا و340 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 47 مليونا و580 ألف شخص على الأقل.وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن نتيجة فحص كوفيد - 19 أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت إيجابية أمس، وسيدخل في حجر لسبعة أيام على غرار رئيس وزرائه جان كاستيكس رغم أن فحصه جاء سلبيا، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون الذي خالط ماكرون.ومن بين مخالطي الرئيس الفرنسي رؤساء الوزراء: الإسباني بيدرو سانشيز، البرتغالي أنطونيو كوستا، والبلجيكي ألكسندر كرو، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وقد دخلوا في حجر.وينطلق التلقيح ضد كوفيد - 19 في الاتحاد الأوروبي ابتداء من 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على "تويتر".وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت أنها ستتخذ قرارا حول ترخيص استعمال لقاح "فايزر - بايونتيك" في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سابقا.وقالت المفوضية الأوروبية: إنها بدأت محادثات مع شركة نوفافاكس الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح تعده ضد كوفيد - 19. وبعد التوقيع عليه سيكون الاتفاق السابق من نوعه، وسيكون إجمالي ما ستشتريه أوروبا ملياري جرعة من اللقاحات المختلفة.وباتت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكوفيد - 19 وفق تعداد أنجزته "الفرنسية" أمس.وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد - 19 على الإطلاق، تجاوزت 30 ألفا للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء فيها، وفق بيانات نهائية نشرها أمس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.وبعدما أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة جديدة سجلت في منطقة بادن فورتمبيرج، ولم يتم احتسابها من قبل لأسباب تقنية. وبذلك يرتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجل من قبل، في وقت تواجه ألمانيا موجة ثانية من الوباء لم تتمكن حتى الآن من السيطرة عليها كما فعلت خلال الموجة الأولى. وتسبب الفيروس في وفاة 24125 شخصا بالإجمال، بحسب المعهد. وفرض مجددا على الألمان العزل الجزئي الذي طبق في الربيع الماضي لأسابيع مع إغلاق كل المتاجر غير الضرورية والمدارس. وبعد أسبوع على التوصية بترخيص أول لقاح ضد كوفيد - 19، اجتمعت لجنة خبراء أمريكيين مجددا لتقييم اللقاح الذي أعدته شركة موديرنا الأمريكية مع ترقب وصول أولى الجرعات ابتداء من الأسبوع المقبل.وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع أن تعطي الوكالة الأمريكية للأدوية الضوء الأخضر للقاح موديرنا بعد هذا الاجتماع، مبدئيا اليوم، كما حصل مع لقاح فايزر وبايونتيك.وربما يتوافر للولايات المتحدة التي تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات، لقاحان ابتداء من الأسبوع المقبل وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى التي بدأت الإثنين الماضي. وستكون أول بلد يطرح لقاح موديرنا في الأسواق.