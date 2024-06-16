التضخم في السعودية يستقر للشهر الثالث عند 1.6% خلال مايو

استقر التضخم‬ في السعودية للشهر الثالث على التوالي عند‬ 1.6 % خلال مايو الماضي على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيجارات المساكن 10.5 %، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" يأتي ارتفاع التضخم خلال مايو نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن المسهم الرئيس في التضخم مع صعودها للشهر الـ27 على التوالي.

رغم تسجيل إيجارات السكن زيادة سنوية بنحو 10.5 % خلال مايو، إلا أن الزيادة جاءت متقاربة مع الأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي ارتفاع الإيجارات السكنية مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها.

كانت الزيادة في أسعار الشقق السكنية المؤثر الأبرز بين فئة الإيجار السكني، مع ارتفاع الأسعار بنحو 14.3 % على أساس سنوي.

في حين سجل بند "الأغذية والمشروبات" ارتفاعا بنحو 1.4 % متأثر بزيادة أسعار الخضار 6.9 %، كما سجلت أسعار "المطاعم والفنادق" زيادة بنحو 2.5 %.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل 3.8 %، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية 4 %، وانخفضت أسعار قسم النقل 2.4 %، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات 4.1 %.

كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و2.1 % في 2025، و1.9 % خلال عام 2026.

