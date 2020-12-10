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أسواق الأسهم- العالمية

ارتفاع طلبات إعانة البطالة تهبط بالأسهم الأمريكية

الاقتصادية من الرياض

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع بدء التداولات اليوم إذ تنبئ قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بتعثر التعافي في سوق العمل، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تحفيز اقتصادي جديد، وفقا لـ"رويترز".
وتراجع المؤشر داو جونز 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 في المائة إلى 39954.08 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 في المائة ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 98.80 نقطة أو 0.80 في المائة إلى 12240.15 نقطة.

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