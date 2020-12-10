ارتفاع طلبات إعانة البطالة تهبط بالأسهم الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع بدء التداولات اليوم إذ تنبئ قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بتعثر التعافي في سوق العمل، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تحفيز اقتصادي جديد، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع المؤشر داو جونز 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 في المائة إلى 39954.08 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 في المائة ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 98.80 نقطة أو 0.80 في المائة إلى 12240.15 نقطة.