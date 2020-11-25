طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية تتخطى التوقعات في أكتوبر

زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر لكن الزخم يتباطأ تمشيا مع التوقعات لنمو اقتصادي أقل في الربع الرابع من السنة.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، هي مؤشر رائج لاستقاء خطط إنفاق الشركات، 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وكانت طلبيات ما يُعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 1.9 بالمئة في سبتمبر.

كان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.5 بالمئة. وارتفعت الطلبيات 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وتشير التوقعات إلى معدل نمو دون الخمسة بالمئة في الربع الأخير من 2020.