بفضل تعافي "فولكس فاجن".. "بورشه" تربح 437 مليون يورو خلال الربع الثالث

أعلنت شركة بورشه القابضة (إس إي) الألمانية للسيارات، في مدينة شتوتجارت اليوم تحقيق أرباح تشغيل في الربع الثالث بعد تراجع بسبب أزمة كورونا. وجاء تحقيق الأرباح بفضل تحسن نتائج شركة فولكس فاجن التي تمتلك بورشه حصة الأغلبية في أسهمها التأسيسية.

وأوضحت الشركة المشهورة بإنتاج السيارات الرياضية الفارهة أنها حققت في الفترة المشار إليها أرباح تشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) بقيمة 437 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه القيمة تقل كثيرا عن الأرباح التيكانت حققتها في نفس الفترة من العام الماضي (52ر3 مليار يورو).

كانت بورشه القابضة أعلنت منتصف العام الجاري تسجيل خسائر بقيمة 329 مليون يورو.

ولا تشمل الأرباح التي أعلنت عنها بورشه اليوم عائدات أسهم فولكس فاجن، ولا المدفوعات إلى مساهميها، لأن هاتين العمليتين تمتا في أكتوبر الماضي، ومن ثم لم يتم احتسابهما ضمن نتائج الربع الثالث.

وقالت الشركة مجددا إنه ليس من الممكن بعد الإعلان عن توقعات موثوقة وواقعية لمجمل العام، لكنها اكتفت بالقول إنها تنتظر تحقيق نتيجة إيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن بورشه إس إي. المملوكة لعائلتي بورشه وبيتش، تستحوذ على أكثر من 53% من الأسهم التأسيسية لفولكس فاجن، كما أن لها حصصا في شركات أخرى، غير أن الجزء الأغلب من نتائجها يتوقف على تطور الأوضاع في فولكس فاجن وفقا للألمانية.