بدء فترة بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي لـ "أرامكو" لمدة 5 أيام

بدأت اليوم الأحد فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو حتى الخميس المقبل، على أن يبدأ غدا الاثنين اكتتاب شريحة الأفراد في 154.5 مليون سهم ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

وكانت شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب للطرح قد أعلنت تحديد النطاق السعري للطرح بين 26.7 و29 ريالا للسهم، ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، منحته الحكومة خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) بحيث يجوز له أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.