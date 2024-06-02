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  • "أسترا" تدعو للتصويت على توزيع 200 مليون ريال أرباحا عن 2023

"أسترا" تدعو للتصويت على توزيع 200 مليون ريال أرباحا عن 2023

"أسترا" تدعو للتصويت على توزيع 200 مليون ريال أرباحا عن 2023
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 2 يونيو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 9:32 صباحا

دعا مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية العاملة في إنتاج الأدوية والمركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية وغيرها، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده 24 يونيو الجاري، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تمثل 25 % من رأس المال وذلك عن العام المالي 2023.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الجمعية ستصوت على توزيع 200 مليون ريال أرباح بواقع 2.5 ريال للسهم على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا، كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع أو نصف سنوية عن العام المالي 2024.

 

 

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