"سيرا" تشتري 26.4 مليون من أسهمها لإن سعرها أقل من قيمتها

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة، على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 26.44 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان اليوم على "تداول"، إن حيث إن مجلس الإدارة رأى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، مبينة أنه سيتم تمويل الشراء من مواردها الذاتية، وسيتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهرا بحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لـ5 أعوام، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.