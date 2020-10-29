91 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية 2020

ارتفع عدد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة إلى أكثر من 91 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام الجاري2020 وحتى نهاية الربع الثالث منه.ويأتي ذلك ضمن الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان لمستفيديه، وفي إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات البرنامج لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة.وأوضح لـ"الاقتصادية" برنامج "سكني"، أن خيار الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح تصل إلى 100 في المائة من جهات التمويل المناسبة لمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال، لشراء وحدة سكنية جاهزة، يأتي ضمن جهود البرنامج لتوفير خيارات متنوعة للتملك، وتمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية المناسبة التي تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم.ويتميز خيار شراء الوحدات من السوق بسرعة تمكين المواطنين المستحقين من تملك المسكن المناسب، وإعطاء حرية شراء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره المستفيد بشرط أن تكون الوحدة السكنية مطابقة لشروط وأحكام الجهة التمويلية، وقدرة المواطن الشرائية وفق شروط وآلية العمل لدى الجهة التمويلية.وأعلن برنامج "سكني" خدمته 285762 أسرة وصلت إلى 85 في المائة من العدد المستهدف، منها 96633 أسرة سكنت منازلها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، وذلك ضمن الخيارات المتعدد التي يقدمها البرنامج من قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، وقرض عقاري مدعوم لخيار البناء الذاتي أو الحصول على الأراضي السكنية، من خلال موقع وتطبيق سكني ضمن إجراءات سهلة وميسرة.ويقدم البرنامج خدمات وتسهيلات عدة، مثل: المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونيا، وغيرها من الخدمات.