وبحسب "رويترز" قالت السفارة "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير ذات مصداقية بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول وتشمل القنصلية العامة الأمريكية ومواقع أخرى محتملة في تركيا".
أمريكا تعلق خدمات التأشيرات لتركيا بعد تقارير عن هجمات محتملة
FILE PHOTO: General view of the U.S. Embassy in Ankara, Turkey, December 20, 2016. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
وبحسب "رويترز" قالت السفارة "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير ذات مصداقية بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول وتشمل القنصلية العامة الأمريكية ومواقع أخرى محتملة في تركيا".
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