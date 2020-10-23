أمريكا تعلق خدمات التأشيرات لتركيا بعد تقارير عن هجمات محتملة

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم الجمعة أنها ستعلق مؤقتا كافة خدماتها للمواطنين الأمريكيين وخدمة منح التأشيرات في بعثاتها في تركيا بعد تقارير موثوقة بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف الأمريكيين في إسطنبول.وبحسب "رويترز" قالت السفارة "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير ذات مصداقية بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول وتشمل القنصلية العامة الأمريكية ومواقع أخرى محتملة في تركيا".