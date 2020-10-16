رئيسة الوزراء الفنلندية تغادر القمة الأوروبية جراء تعرضها المحتمل لكورونا

أعلنت الحكومة الفنلندية أن رئيسة الوزراء سانا مارين غادرت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل كإجراء احترازي جراء تعرضها المحتمل لفيروس كورونا.

كانت مارين متواجدة في البرلمان الفنلندي أوائل الأسبوع وعلى مقربة من نائب تبينت إصابته بفيروس كورونا. واليوم قال النائب الفنلندي توم باكالين -وهو عضو باللجنة الكبرى ولجنة الشؤون الخارجية - إن الاختبارات أظهرت إصابته بالفيروس. وجاري تعقب من كانوا على اتصال به.

وبحسب "الألمانية" كتبت مارين على تويتر إنها طلبت من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تمثيل فنلندا لبقية القمة التي جرى افتتاحها أمس.

وعند عودتها لفنلندا سوف تخضع مارين لفحص وعزل ذاتي في مقرها الرئاسي. وكانت مارين 34/ عاما/ قد عزلت نفسها في مناسبات عدة العام الجاري ولكن حتى الآن لم تصب بالفيروس.