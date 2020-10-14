فرنسا: حظر التجول ليلا في المدن الكبرى

ن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء فرض حظر التجول ليلا في باريس ومدن رئيسية أخرى في محاولة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة أربعة أسابيع.