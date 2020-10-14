المراكز الأمريكية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة 215194

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 7.8 مليون حالة بعد زيادة 47459 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 215194 بعد أن أودى المرض بحياة 748 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء 13 أكتوبر ، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد، بحسب "رويترز".

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.