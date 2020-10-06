فوز العلماء بنروز وجنزيل وجيز بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2020

توجّت جائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت اليوم رواداً ثلاثة في مجال البحوث المتعلقة بالثقوب السوداء، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها، هم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز.

وبحسب "الفرنسية" فاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة، في حين أن غنزل وغير كوفئا لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.