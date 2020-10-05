ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 12 مايو

ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته منذ 12 مايو إذ أعلنت السلطات 10888 إصابة جديدة على مستوى البلاد، منها 3537 حالة في موسكو، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقالت السلطات إن 117 شخصا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21475. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة منذ بداية تفشي المرض وصل إلى مليون و225889 حالة.