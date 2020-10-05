حالات كورونا ببريطانيا تقفز إلى 22961 بعد خلل فني تسبب في تراكم العدد

شهدت بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 22961 حالة اليوم الأحد بعدما قالت السلطات إن خللا فنيا حال دون نقل أكثر من 15 ألف نتيجة فحص إلى نظم الكمبيوتر في الوقت المحدد.

ومن المرجح أن تُلقي أنباء الخلل الفني بمزيد من الشكوك على سلامة نظام الفحص والتعقب الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيكون الأول عالميا لكنه شهد سلسلة تأخيرات وانتكاسات، بحسب "رويترز" .

ويمثل العدد المعلن اليوم الأحد قفزة كبيرة مقارنة بحالات الإصابة المسجلة أمس السبت التي بلغت 12872 حالة. وأُعلنت أعداد اليوم الأحد بعد ساعات من الموعد المقرر وذلك عقب صدور بيان من السلطات الصحية بانجلترا بشأن المشكلة الفنية.

وقالت الهيئة العامة للصحة بانجلترا إن "الأعداد الواردة اليوم وأمس كبيرة بسبب تراكم الحالات الواردة في عملية التسجيل الإجمالي".