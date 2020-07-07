11.8 % معدل بطالة السعوديين في الربع الأول .. الأدنى في 4 سنوات

تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 11.8 في المائة، مقابل 12 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول 2020 هو الأدنى في نحو 4 سنوات، حيث كانت سجلت 11.6 في المائة بنهاية الثاني 2016.

ومعدل البطالة لإجمالي السكان 5.7 في المائة وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019. فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 58.2 في المائة محققا بذلك ارتفاعا بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2019، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4 في المائة، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25.4 في المائة.

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019، فقد انخفض معدل البطالة من 12.0 في المائة إلى 11.8 في المائة، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2 في المائة بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور حيث بلغ 5.6 في المائة بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلات الإدارية، فقد بلغ عددهم 13,635,612 فردا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) 3,203,423 فردا، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2,066,553 فردا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1,136,870 فردا.

وبلغ إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 1,015,820 فردا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم 186,969 مواطنا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل 828.851 مواطنة.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65.8 في المائة في الربع الأول من 2020 محققا انخفاضا قدره 0.8 مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25.9 في المائة في الربع الأول من 2020 بانخفاض 0.1 عن الربع السابق.