رئيسة الجامعة الإلكترونية: نتطلع إلى بيئة تعليمية تواكب أهداف رؤية 2030

قالت الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، إنها تتطلع مع جميع منسوبي الجامعة إلى مواصلة التميز والنجاح وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز.

وثمنت الثقة الملكية قائلة: إنها وسام أعتز به ودافع لبذل الجهد والعطاء مع منسوبي ومنسوبات الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والعمل على نهضة وتقدم قطاع التعليم الجامعي في المملكة بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

ورفعت خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة الثقة الكريمة والموافقة السامية بتعيينها رئيساً للجامعة السعودية الإلكترونية.

وقدمت الدكتورة الصفدي الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ماتجده الجامعة السعودية الالكترونية من دعم واهتمام ومتابعة من قبله وتسخير كافة الإمكانيات للجامعة لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة النهضة التعلمية التي تشهدها المملكة.