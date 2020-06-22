12.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الربع الأول .. و83 مليونا صافي الأرباح

بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 12.74 مليار ريال، مسجلة نموا 6.1 في المائة، ما يعادل 734 مليون ريال، مقارنة بنحو 12.01 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ورغم نمو أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول، التي سجلت أعلى أقساط ربعية منذ 2009، تراجعت أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، بعد الزكاة، بنحو الربع، على أساس سنوي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة، فإن شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت صافي أرباح بعد الزكاة خلال الربع الأول من 2020 بنحو 83.2 مليون ريال، مقابل 113.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تراجعت الأرباح بنحو 26.4 في المائة، أو ما يعادل 29.9 مليون ريال.

ويأتي تراجع صافي الربح، بعد الزكاة، إلى تحقيق ست شركات صافي خسارة مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة، وكذلك زيادة في خسائر أربع شركات، رغم نمو أرباح نصف الشركات المدرجة، التي شملت الخمس الكبار.

وتراجعت الأرباح قبل الزكاة إلى 179.3 مليون ريال للربع الأول من 2020 مقارنة بنحو 214.6 مليون ريال للفترة المماثلة، وبنحو 16 في المائة، أي بفارق 35.3 مليون ريال.

وبحسب الرصد، استحوذت ثلاث شركات تأمين على نحو 57.3 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنحو 7.3 مليار ريال، وهي "بوبا العربية" و"التعاونية"، وكذلك "ميد غلف"، حيث بلغت حصصها نحو 27.2 و20.2 و9.9 في المائة على التوالي.

وتأتي "تكافل الراجحي" رابعا من حيث الحصة السوقية، إذ تشكل 6.2 في المائة، وبقيمة 787.5 مليون ريال. خامسا "أكسا التعاونية" بحصة سوقية 4.3 في المائة، وبقيمة بلغت 544.3 مليون ريال.

ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنه الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنه يمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.

ونمت أقساط التأمين مقارنة بالربع السابق "الربع الرابع 2019" بنحو 45.6 في المائة، حيث بلغت أقساط التأمين حينها نحو 8.75 مليار ريال. ومن المعروف أن فترة الربع الأول هي الفترة الموسمية لشركات التأمين، حيث تشكل نحو الثلث من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام كاملا.



وحدة التقارير الاقتصادية