القلق من زيادة إصابات كورونا يهبط بالأسهم الأمريكية

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على تراجع كبير اليوم الاثنين، إذ ثبطت عودة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للزيادة في الصين وأجزاء من الولايات المتحدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع، وذلك بعد أن دفعت ناسداك الأسبوع الماضي لمرتفعات غير مسبوقة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 335.15 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 25270.39 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 47.55 أو 1.56 بالمئة إلى 3993.76 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 161.91 نقطة أو 1.69 بالمئة إلى 9426.90 نقطة.