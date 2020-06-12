الأسهم الأمريكية تقفز مع بدء تداولاتها و"داو جونز" يصعد 531 نقطة

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع قوي اليوم بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز 531 نقطة أو ما يعادل 2.11 في المائة إلى 25659 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 68 نقطة أو ما يعادل 2.30 في المائة إلى 3071 نقطة. وربح المؤشر ناسداك 223 نقطة أو ما يعادل 2.35 في المائة إلى 9715 نقطة، وفقا لـ"رويترز".