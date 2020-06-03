العثيمين: مؤتمر المانحين تتويج تاريخي لوقوف المملكة لرفع معانة الشعب اليمني

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المملكة العربية السعودية الداعم الرئيس والتاريخي للشعب اليمني، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين 2020 جاء تتويجا لمساهمات المملكة الإنسانية والإغاثية، حيث ساهمت خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم المعونات للاجئين والمساعدات التنموية من خلال إعادة الإعمال ودعم البنك المركزي. وأوضح الأمين العام أن الدعوة لعقد مؤتمر المانحين جاء تأكيدا للدور الريادي الإنساني للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.



وأضاف العثيمين أن إعلان المملكة تقديم دعم بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي يأتي في الوقت المناسب، وذلك لرفع معاناة الشعب اليمني، إضافة إلى تخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد ــ 19). وفي هذا السياق، ثمن الأمين العام المساهمات الإنسانية والمشاريع التنموية المستمرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مناشدا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن ورفع معاناته، ومؤكدا التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجهود الدولية للحل السلمي للأزمة اليمنية.