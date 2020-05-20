الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 7000 نقطة مع تفاؤل المستثمرين بتحسن أسعار النفط

ارتفعت الأسهم السعودية 123 نقطة بنحو 1.78 في المائة لتغلق عند 7044 نقطة، بينما زاد مؤشر ام تي 30 الذي يقيس أداء الشركات القيادية 2 في المائة ليغلق عند 981 نقطة بمكاسب 19 نقطة، ليظهر تركز اهتمام المتعاملين في الأسهم القيادية وتأثيرها في ارتفاع السوق في جلسة أمس. ويأتي ارتفاع السوق بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بالتحرك الايجابي لأسعار النفط والأسواق العالمية، لكن حتى الآن لا تظهر عوامل أساسية تدعم استمرارية الارتفاع، حيث نتائج الربع الأول لا تزال متراجعة بنحو 27 في المائة مع إعلان 84 شركة عن نتائجها المالية التي بلغ اجماليها 74 مليار ريال، وذلك أدى إلى ارتفاع مكرر ربحية السوق إلى 23 مرة، ومع توقعات سلبية تجاه الأرباح والتوزيعات خلال العام الجاري.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 7100 نقطة بينما الدعم عند 6800 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 6921 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7057 نقطة بمكاسب 1,9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7044 نقطة رابحا 123 نقطة بنحو 1.78 في المائة. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 343 مليون ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. كما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 12 مليون سهم لتصل إلى 242 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.43 في المائة. أما الصفقات، ارتفعت 7 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 223 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت القطاعات جميعها ماعدا "التامين" تراجع بنحو 0.09 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 2.76 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 2.4 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" 18 في المائة بقيمة 976 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 17 في المائة بقيمة 904 ملايين ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 34.10 ريال، يليه "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.56 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دله الصحية" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 44.80 ريال، يليه "أكسا التعاونية" 3.5 في المائة ليغلق عند 27.40 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 2.4 في المائة ليغلق عند 20.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 793 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 347 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 290 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية

