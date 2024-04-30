ارتفاع حذر لمؤشر «تاسي» مع ترقب المستثمرين قرار «الفيدرالي » بشأن الفائدة والسيولة تتراجع 11 %

واصل مؤشر "تاسي" ارتفاعه للجلسة الثانية ليغلق عند 12395 نقطة، رابحا 25 نقطة بـ0.21% بدعم من معظم القطاعات والأسهم، رغم تراجع السيولة 11% لتسجل 7.5 مليار ريال.

شهدت الجلسة ضغوطا بيعية أثناء التداولات أوصلت ذروة الخسائر 0.5% قبل أن تنشط عمليات شرائية في نهاية الجلسة لتعوض تلك الخسائر.

استمر عجز السوق عن استعادة 12400 نقطة، حيث إن مواصلة ذلك يزيد فرصة عودة الضغوط البيعية.

وتترقب السوق اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء بشأن أسعار الفائدة التي ستلعب دورا مهما في حال أظهر الاجتماع ما يخالف توقعات السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12401 نقطة، حيث سجل أعلى نقطة عند 12403، رابحا 0.3%، بينما الأدنى عند 12307 نقطة، فاقدا 0.5%، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12395 نقطة، رابحا 25 نقطة بنحو 0.2%.

وتراجعت السيولة 11% بنحو 775 مليونا، لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 12% بواقع 39 مليون سهم لتبلغ 278 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 7% بنحو 39 ألف سهم لتصل إلى 519 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجع أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدرت المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بـ3.12% ثم الخدمات التجارية والمهنية بـ2.84%، وحل ثالثا الأدوية بـ2.74%

بينما تصدر المتراجعة "البنوك" بـ0.51%، ثم "الاتصالات" بـ0.49%، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بـ0.47%.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 24 % بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "البنوك" 13%، ما يمثل 957 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 5% بنحو 417 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مكة" بنحو 7.8% ليبلغ 106.80 ريال، يليه نادك بـ7.3% ليصل إلى 35.10 ريال، وحل ثالثا سهم "الإعادة السعودية" 7.2% حيث أغلق عند 27.45 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كهرباء السعودية" بواقع 3.7 % ليغلق عند 18.62 ريال، يليه "تشب" بـ2.7 % إلى 33.05 ريال، وحل ثالثا سهم "ريدان" بمقدار 2.6% ليقفل عند 28.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم سبكيم بقيمة 383 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنحو 363 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ290 مليون ريال.



أداء نمو

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 108 نقاط بنحو 0.41% لتغلق عند 26336 نقطة. وزات قيمة التداول 5% ما يعادل 2.5 مليون إلى 55 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1% بواقع 29 ألف سهم لتبلغ 2.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 4061 صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 16% ليبلغ 10.10 ريال، يليه "البابطين الغذائية" بـ8% ليصل إلى 46.45 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" 5.2% حيث أغلق عند 62.80 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غذاء السلطان" بواقع 15% ليغلق عند 60.60 ريال، يليه "طاقات" بـ8.4 % إلى 15.02 ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" بمقدار 7.6% مقفلا عند 10.72 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 23 مليون ريال، ثم "جاز" بـ6 ملايين ريال، وحل ثالثا طاقات بمبلغ 2.8 مليون.