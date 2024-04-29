بورصات الخليج تغلق على ارتفاع والمصرية تصعد لأعلى مستوى في 4 سنوات

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم بقيادة المؤشر السعودي الذي صعد بفضل نتائج قوية للشركات في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للخروج بإشارات عن مسار أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وصعد بنحو 1.1 %، في أعلى ارتفاع يومي خلال شهر تقريبا مع مكاسب في أسهم معظم الشركات المدرجة.

وصعد سهم مصرف الراجحي 1.8 % بعد أن أعلن زيادة بنحو 6 % في صافي أرباحه خلال الربع.

ومن بين الرابحين، صعد سهم البنك الأهلي السعودي 1.1 % بعد أن أعلن ارتفاع صافي ربحه 0.4 % خلال الربع.

وربح المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا 0.8 %، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 % وسهم صناعات قطر 2 %.

ومن بين الرابحين، زاد سهم قطر لنقل الغاز بنحو 2.4 % بعد أن أعلنت شركة شحن الغاز الطبيعي المسال أمس الأحد زيادة 6.1 % في صافي أرباحها.

وعلى نحو منفصل، وقعت شركة قطر للطاقة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، اتفاقية مع شركة الصين لبناء السفن لبناء 18 سفينة ضخمة لنقل الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 6 مليارات دولار.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 % مدعوما بمكاسب في قطاعات الاتصالات والصناعة والتمويل، مع صعود سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.5 % وسهم بنك المشرق 2.2 %.

وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا بنحو 0.2 %، مع ارتفاع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 1.4 % وسهم الدار العقارية 4.1 %، في أعلى زيادة يومية خلال ما يقرب من 6 أشهر.

وقفز صافي ربح الدار العقارية 88 % على أساس سنوي إلى 1.57 مليار درهم (427.5 مليون دولار).

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي غدا وينتهي الأربعاء. وبينما من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على التوقعات.

وخارج منطقة الخليج، أنهى مؤشر الأسهم القيادية خسائر لأربع جلسات متتالية وارتفع بنحو 5.57 %، وهو أعلى ارتفاع يومي خلال أربع سنوات، مع صعود جميع الأسهم المدرجة عليه.

وقفز سهم طلعت مصطفى 13.7 % وسهم البنك التجاري الدولي 6.1 %.