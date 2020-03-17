منع الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لمدة شهر وأغلاق الحدود بعد تفشي كورونا

أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قررت بالاجماع الثلاثاء حظر دخول الافراد المنتمين الى دول من خارج التكتل لثلاثين يوما بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الاوروبية ان الدول الاعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة ان هذا الحظر سيسري لثلاثين يوما.