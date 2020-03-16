أسهم أوروبا تهوي لقاع 2012 وسط هبوط حاد لشركات السفر والترفيه

هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستويات العام 2012 اليوم الاثنين مع تسارع تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا، بينما لم يكن تيسير نقدي عميق من البنوك المركزية العالمية كافيا لتطمين المستثمرين حيال الأضرار المتنامية للوباء.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.9 في المائة، في خسائر قادتها أسواق فرنسا وإسبانيا مع انضمام البلدين إلى إيطاليا في فرض إغلاق وطني عام.

وكانت أسهم شركات الطيران والعطلات، مثل توي وإيزي جت وآي.ايه.جي، مالكة الخطوط الجوية البريطانية، واير فرانس-كيه.ال.ام، من أكبر الخاسرين على ستوكس 600 مع توقف حركة السفر عالميا بسبب الجائحة الفيروسية.

وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا أكثر من عشرة بالمئة.

وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي.اس لومبارد في لندن، "المطاعم والشركات العاملة في السياحة والفنادق والترفيه المتأزمة بالفعل ستسرح الموظفين، وقد يعيدون توظيفهم لاحقا، لكن ستكون هناك زيادة في التضخم أول الأمر، وهذا يعني صدمة أخرى في أذهان المستثمرين."

وتراجعت أسهم بنكي ناتكسيس وسوسيتيه جنرال الفرنسيين 11.8 في المائة و15.3 في المائة على الترتيب، لتهبط السوق الفرنسية 5.8 في المائة إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2013.

وهوى المؤشر الإسباني ثمانية في المائة إلى أقل مستوى له في نحو 20 عاما مع هبوط أسهم القطاع المالي سانتاندير وبي.بي.في.ايه وكايشا-بنك وبنكو سباديل بين 10.6 و13 في المائة.

ونزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 8.4 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض.