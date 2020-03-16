كورونا يفتك بضحاياه.. أكثر من 7 آلاف وفاة حول العالم

تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم سبعة الاف شخص بعدما اعلنت ايطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وقضى سبعة الاف وسبعة اشخاص في العالم مع تسجيل 175 الفا و536 اصابة. وسجل العدد الاكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها ايطاليا ب2158 وفاة ونحو 28 الف مصاب بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".