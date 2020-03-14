إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس "كورونا"

قال مسؤول حكومي بارز في إندونيسيا لمؤتمر صحفي اليوم السبت إن بودي كاريا سومادي وزير النقل دخل إلى المستشفى في العاصمة جاكرتا بعد أن أصيب بعدوى فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال المسؤول الرفيع المعني بالدعم الإداري لمكتب الرئيس إن عائلة سومادي وافقت على إعلان نبأ إصابته مشيرا إلى أن الوزير كان "في طليعة جهود احتواء تبعات كوفيد-19 وعنصرا مهما فيها".

وأكد نائب مدير المستشفى أن حالة الوزير بدأت في التحسن. وحضر الوزير اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.