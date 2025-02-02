تسارع طفيف للتضخم السعودي في مارس بـ 1.8% رغم الحرب ورمضان

تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي إلى 1.8% على أساس سنوي، صعودا من أدنى مستوى في عام كان قد سجله في فبراير الماضي.

التسارع كان طفيف بـ 0.1 نقطة مئوية، على الرغم من تزامن الشهر الماضي مع حرب إيران التي رفعت أسعار السلع عالميا، كما تخلله شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر كان خلف تسارع المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 0.2% بينما تباطأت المشروبات، كما تباطأ قسما "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"النقل" وهما ثاني وثالث الأقسام وزنا في المؤشر، ما حد من أثر ارتفاع الأغذية.

أدنى وتيرة ارتفاع لإيجارات المساكن في 40 شهرا

جاء تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز" مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن وتسجيلها أدنى وتيرة خلال 40 شهرا بـ4.8%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 16 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام وهي البيانات المتوفرة منذ بدء جمع الهيئة العامة للإحصاء للبيانات.

أدنى وتيرة ارتفاع لإيجارات المساكم خلال 40 شهرا-02

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

تضخم أسعار الإيجارات كان قد جاء مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.

تقديرات التضخم في السعودية خلال 3 أعوام تتوقع بقاءه ضمن نطاق 2% عند مستويات مستقرة.

الرياض الأعلى تضخما بين المدن رغم تباطؤه

أما التضخم عموما بحسب المناطق، فتتصدره مدينة الرياض بـ3%، إلا أنه أدنى مستوى في 26 شهرا مع استمرار التباطؤ في إيجارات المساكن، فيما جاءت عسير أقل المعدلات بـ0.4 %.

توقعات التضخم السعودي على المدى المتوسط

أغسطس 2020 ذروة التضخم السعودي

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

الأغذية والمشروبات تتصدر الأوزان

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لقياس التضخم.

وفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.

وحدة التحليل المالي