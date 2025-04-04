الثلاثاء, 10 مارس 2026 | 21 رَمَضَان 1447
تقارير وتحليلات

"أرامكو" الأفضل أداء بين عمالقة الطاقة وأرباحها 1.5 ضعفهم معا

إكرامي عبدلله من الرياض
الثلاثاء 10 مارس 2026 13:26 |2 دقائق قراءة
حققت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، أفضل أداء مالي بين عمالقة النفط عالميا، بالشراكة مع شركة إكسون موبيل، بينما تعادل أرباحها 1.5 ضعف الشركات الخمس الكبرى مجتمعة.

وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، حققت "أرامكو" صافي ربح معدل بلغ 25.1 مليار دولار، متراجعة 2%، ليشاركها في نفس الأداء شركة واحدة فقط هي شركة إكسون موبيل الأمريكية. 

فيما تراجعت أرباح بقية الشركات بوتيرة أكبر من الشركتين مع تراجع أسعار النفط، وهم شركات شل وشيفرون وتوتال وبي بي.

كانت أسعار النفط قد تراجعت 15% في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 64.1 دولار للبرميل.

أرباح أكبر 6 شركات طاقة في العالم

بلغت الأرباح لأكبر 6 شركات طاقة في العالم خلال الفترة ذاتها، نحو 42 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 60%، أي أنها تعادل تقريبا 1.5 ضعف أرباح الشركات الخمس الأخرى مجتمعة. 

على جانب صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة أرامكو السعودية، تراجع 20% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، إلى 66.6 مليار ريال، لتأتي الأرباح أقل من متوسط توقعات المحللين. 

جاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 15% إلى 64.1 دولار للبرميل وارتفاع تكاليف التشغيل  بنحو 2% إلى 261.4 مليار ريال، فيما حد ارتفاع الكميات المبيعة من تراجع الأرباح.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم السعودية قد بدأ زيادة تدريجية لإنتاج النفط ابتداء من أبريل الماضي ووصل الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل في الربع الرابع 2025. 

إنتاج السعودية من النفط كان قد انخفض إلى نحو 9 ملايين برميل منذ الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع إلى 9.2 مليون برميل في الربع، ثم إلى 9.7 مليون برميل في الربع الثالث من العام ذاته.

في المقابل وصل الإنتاج النفطي السعودي إلى 10 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام الماضي.

وحدة التحليل المالي

