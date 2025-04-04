توزيعات أرامكو.. ثاني أعلى عائد بين الكبار ويفوق تاسي والسايبور

أعلنت "أرامكو السعودية" ، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، توزيع أرباح نقدية أساسية بواقع 82.1 مليار ريال عن الربع الرابع، ما يمثل ارتفاعا 3.5 % على أساس سنوي، فيما تقر لم تقر توزيع أرباحا مرتبطة بالأداء لأول مرة خلال نحو 3 أعوام.

وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، تمثل هذه التوزيعات عائد توزيع نقدي 5% للمساهمين عن أخر 12 شهرا، وفق سعر السهم اليوم البالغ 26.5 ريال.

عائد التوزيع النقدي لشركة أرامكو يعد ثاني أعلى عائد بين المنافسين الكبار، بعد شركة توتال التي تمنح أعلى عائد بـ5.1%، فيما تراوح عوائد شيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي بين 1% و3.7%.

تأتي توزيعات "أرامكو السعودية" عن الربع الرابع رغم تراجع الأرباح 20% على أساس سنوي عند 66.6 مليار ريال، والأرباح المعدلة 2% إلى نحو 94 مليار ريال نتيجة تراجع أسعار النفط 15% إلى 64.1 دولار للبرميل.

تتجاوز توزيعات أرامكو أرباحها، ممثلة أكثر من 120% من أرباحها، إلا أنها مدعومة بتدفقات نقدية حرة بأكثر من 103 مليار ريال في الربع الرابع 2025.

عائد توزيع نقدي أفضل من السوق

عائد التوزيع النقدي لأرامكو عن أخر 12 شهرا يتجاوز المتوسط في مؤشر تاسي البالغ نحو 3.6%، كما يفوق معدل السايبور (الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر) البالغ 4.7%.

توزيعات تفوق توقعات الشركة

وزعت الشركة 322.3 مليار ريال عن عام 2025 بما يتجاوز توقعات الشركة بتوزيع 320.4 مليار ريال.

توقف التوزيعات المرتبطة بالأداء

منذ الربع الثاني 2023 وحتى الربع الثالث من 2025 كانت الشركة توزع أرباحا مرتبطة بالأداء مع تحسن نتائج الشركة مع ارتفاع الأسعار والمبيعات، وكانت تُحسب على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة للشركة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وحدة التحليل المالي