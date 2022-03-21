ارتفاع ضرائب الدخل والزكاة على "أرامكو" 89% في 2021.. و557 مليار مدفوعات للحكومة

ارتفع مجموع مصروف ضرائب الدخل والزكاة لشركة أرامكو العام الماضي، بنحو 89 في المائة، لتبلغ نحو 357.1 مليار ريال، مقابل نحو 188.7 مليار ريال في 2020.

وتخضع شركة أرامكو السعودية، لسعر ضريبة دخل 20 في المائة على أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، إضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى، وتخضع لسعر ضريبة دخل 50 في المائة على كل الأنشطة الأخرى، وفقا لنظام ضريبة الدخل.

وبدءا من 1 يناير 2020، تم تخفيض سعر الضريبة المطبق على أنشطة التكرير والمعالجة الخاصة بالشركة من 50 في المائة المطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية المؤهلة إلى سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 في المائة المطبق على شركات التكرير والتسويق المحلية المماثلة، وفقا لنظام ضريبة الدخل.

ويكون السعر الجديد مشروطا بفصل الشركة لأنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها تحت سيطرة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة بالكامل المنفصلة قبل 31 ديسمبر 2024، وإلا ستخضع أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة للضريبة بأثر رجعي بسعر 50 في المائة، وتتوقع الشركة أن تنقل كل أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها إلى منشأة نظامية منفصلة خلال الفترة المحددة.

وخلال الربع الثاني 2020، تم تعديل ضريبة الدخل على الشركة، حيث تم إعفاء الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" من تطبيق ضريبة دخل الشركات.

ونتيجة لذلك، أصبحت حصص الشركة في شركات "سابك" و"بترورابغ" و"البحري" و"الكهرباء" خاضعة الآن للزكاة، وتفرض الزكاة على أساس الدخل المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي، وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة، أيهما أعلى.

ويتم احتساب الزكاة باستخدام الوعاء الزكوي ويحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموجزة، وبحسب قوائم "أرامكو"، فمصروف ضريبة الدخل والزكاة يستند بصورة أساسية إلى الدخل الناتج في السعودية.



مدفوعات للحكومة

ارتفعت مدفوعات شركة أرامكو للحكومة السعودية بنحو 35 في المائة، لتبلغ 557 مليار ريال خلال 2021 مقابل 412.8 مليار ريال خلال 2020.

وتتوزع مدفوعات الشركة للحكومة إلى ثلاثة بنود هي: ضرائب دخل، وريع، وتوزيعات الأرباح.

وارتفعت مدفوعات الشركة من ضرائب الدخل للحكومة بنحو 95 في المائة، لتبلغ 141.7 مليار ريال خلال 2021 مقابل 72.6 مليار ريال خلال 2020.

كما ارتفعت مدفوعات الشركة من الريع للحكومة بنحو 68 في المائة، لتبلغ 139 مليار ريال خلال 2021 مقابل 83 مليار ريال خلال 2020.

كذلك ارتفعت مدفوعات الشركة من توزيعات الأرباح للحكومة بنحو 7 في المائة، لتبلغ 276.3 مليار ريال خلال 2021 مقابل 257.2 مليار ريال خلال 2020.

وبشكل عام، بلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن 2020 نحو 281 مليار ريال، بواقع 70.3 مليار ريال عن كل ربع، وهي أضخم توزيعات نقدية لأي شركة في العالم، كما أنها تفوق الأرباح الصافية المحققة خلال العام نفسه.

وبذلك تفي الشركة بالتزامها، الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال "75 مليار دولار" سنويا على مساهميها حتى 2024.

وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.

يعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.

