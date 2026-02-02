"أرامكو" تربح 348 مليار ريال في عام .. أقل من التوقعات

تراجع صافي أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بنحو 11.6% خلال العام المالي الماضي إلى 348 مليار ريال، وذلك أقل من توقعات بيوت الخبرة البالغة 372 مليار ريال.

"أرامكو" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى أثر تراجع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة مدفوعا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

انخفاض النفط ضغط على الإيرادات

الشركة سجلت انخفاضا في إيراداتها السنوية بنسبة 4.7% إلى 1.55 تريليون ريال، بضغط انخفاض أسعار النفط الخام، وتراجع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية، قابل ذلك جزئيا ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية، إضافة إلى الغاز والنفط الخام.

توزيع 33 هللة للسهم أرباحا فصلية

من جهته قررت "أرامكو" توزيع 82.08 مليار ريال أرباحا أساسية على المساهمين بواقع 33 هللة للسهم الواحد عن الربع الرابع من 2025، بزيادة 3.5% على أساس ربعي، وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى أن تكون مستدامة ومتزايدة.

رئيس أرامكو : إدارة منضبطة لرأس المال

صورة(1)

رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر علق على النتائج المالية بالقول "حققنا نموا قويا وتدفقات نقدية متميزة في 2025، ما عزز الثقة باستراتيجيتنا، حيث أسهمت الإدارة المنضبطة لرأس المال لدينا والعمليات منخفضة التكلفة والقابلة للتكيف عالية الموثوقية، في تحقيق أداء مالي قوي، وذلك خلال عام شهد العديد من التقلبات، وقد مكننا ذلك من زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5%، وتعزيز تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين".

الناصر أضاف "بعد عام آخر من الطلب القياسي على النفط في 2025، فإن الاستثمارات المستمرة في أعمالنا تضعنا في وضع متميز خلال المستقبل، وفي الوقت نفسه يمضي مشروعنا الطموح لتوسعة شبكة الغاز وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع تزايد الطلب المحلي، ويوفر كميات كبيرة من السوائل المصاحبة عالية القيمة، وبالنظر إلى المستقبل يوفر الزخم القوي لمشاريعنا إمكانية نمو التدفقات النقدية التشغيلية مستقبلا، ما يخلق فرصا ويعزز مكانتنا كشركة رائدة عالميا في الطاقة".

أشار إلى أن الشركة تواصل الاستفادة من التقنيات المتقدمة، بينها الذكاء الاصطناعي ، لتعزيز الكفاءة وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات أعمالها، مضيفا "حافظنا على سجلنا المتميز في مجال السلامة خلال 2025، مسجلين أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أسهمنا للاكتتاب".

صورة(2)

شراء 350 مليون من أسهم الشركة

من جهة أخرى وافق مجلس إدارة أرامكو على شراء أسهم الشركة بحد أقصى 350 مليون سهم عادي من خلال السوق، للاحتفاظ بها كخزينة، ووفقا للقرار فيجوز للشركة الاحتفاظ بالأسهم لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ الشراء دون بيعها أو تخصيصها، ويجوز لها شراء الأسهم خلال 18 شهرا من تاريخ صدور القرار، عبر صفقة أو عدة صفقات، وستعلن الشركة عند الانتهاء من كافة عمليات الشراء.

أوضحت الشركة أنه وفقا للنظام الأساسي لأرامكو، يحق لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة شراء الأسهم إذا كان ذلك بهدف تخصيصها للموظفين عبر برنامج أسهم أو لأي غرض آخر يرى المجلس بأنه يحقق مصالح الشركة، ونظرا لصدور موافقته، فلا يوجد متطلب لموافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وقد تم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.