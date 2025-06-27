الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
تقارير وتحليلات

وظائف السعوديات في القطاع الخاص تتجاوز المليون لأول مرة

إكرامي عبدلله من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 6:40 |2 دقائق قراءة
انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 0.3 نقطة مئوية إلى 7.2% قرب مستهدف رؤية 2030 مع انخفاض المعدل لدى الإناث إلى أدنى مستوياته تاريخيا.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فمعدل بطالة السعوديين في الربع الرابع يقترب مجددا من مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%، والذي تحقق لأول مرة في الربع الرابع 2024 وبقى دونه حتى الربع الثاني 2025 قبل أن يرتفع في الربع الثالث إلى 7.5%، فيما كانت أقل مستوياتها في الربع الأول عند 6.3%.

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين يأتي مع النمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي، لا سيما القطاع غير النفطي، ما عزز خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، مدعوما بالإنفاق الحكومي والميزانيات التوسعية.

كما كان المعدل قد تحسن بدعم من تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل، علما أن بطالة السعوديات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع بطالة المواطنين، حيث كان معدلها 34.5% للإناث قبل الرؤية، إضافة إلى ما أثمرته برامج وقرارات التوطين ومبادرات الدعم لمنشآت القطاع الخاص.

كان الناتج المحلي في الربع الرابع من 2025 واصل نموه للفصل الثامن على التوالي، فيما تسارع بأعلى وتيرة خلال 4 فصول إلى 5% على أساس سنوي، بدعم مواصلة القطاع النفطي نموه للفصل الثالث مسجلا أسرع وتيرة في 13 فصلا عند 10.8% مع زيادة الإنتاج.

كما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ20 مسجلا نفس معدل نمو الربع الثالث تقريبا عند 4.3%، فيما انكمش القطاع الحكومي لأول مرة في عامين ونصف مسجلا -1.2%.

بطالة السعوديات الأدنى في أكثر من 25 عاما

جاء انخفاض بطالة السعوديين في الربع الرابع 2025، مع تراجعه إلى أدنى مستوى في أكثر من 25 عاما (بدء جمع الهيئة للبيانات في 1999) ليصل إلى 10.3% متراجعا 1.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من نفس العام. بينما ارتفع المعدل لدى الذكور نصف نقطة مئوية إلى 5.6%.

مشاركة الإناث في القوى العاملة صعد في الربع الرابع 0.8 نقطة مئوية إلى 34.5% ليستمر أعلى مستهدف رؤية 2030، كما ارتفع للذكور 0.4 نقطة مئوية إلى 64.7%.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة الإجمالي في السعودية، الذي يشمل المواطنين والمقيمين، بنحو 0.1 نقطة مئوية إلى 3.5%، بضغط من ارتفاع بطالة غير السعوديين إلى 0.3 نقطة مئوية إلى 1.7%.

وظائف السعوديات تتجاوز المليون وظيفة لأول مرة

في ظل التمكين اللامحدود للمرأة السعودية بداية من السماح بقيادة السيارة وانتهاء بمساواة الرواتب، تضاعفت وظائفهن في القطاع الخاص منذ إطلاق الرؤية لتتجاوز مليون وظيفة لأول مرة في تاريخها، فيما استحوذن على 66% من وظائف المواطنين الجديدة التي أضافها القطاع.

أضاف القطاع الخاص 811 ألف وظيفة للمواطنين، نحو 533 ألف وظيفة للسعوديات، و278 ألف وظيفة للذكور، ما رفع وظائف السعوديين في القطاع الخاص إلى مستوى قياسيا 2.55 مليون وظيفة بزيادة 52% خلال الفترة.

أبرز ملامح التمكين للمرأة السعودية

شملت الإصلاحات الممكنة للمرأة -على سبيل المثال- سياسات العمل بما فيها رفع القيود عن عملها في عديد من المجالات ومساواة الأجور، وتعديل نظام الأمومة، إضافة إلى البرامج الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل بما فيها برامج التدريب الموازي وخدمات رعاية الأطفال، وتسهيل التنقل، كما تم تحفيز القطاع الخاص على زيادة توظيف المرأة.

وحدة التحليل المالي

