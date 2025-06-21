الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 11 مارس 2026 | 22 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.37
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة140.4
(-1.54%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين128.3
(-0.54%) -0.70
شركة الخدمات التجارية العربية110.7
(-0.81%) -0.90
شركة دراية المالية5.18
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.34
(-2.11%) -0.76
البنك العربي الوطني21
(-0.05%) -0.01
شركة موبي الصناعية11.3
(-1.31%) -0.15
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.84
(1.73%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.39
(-1.62%) -0.27
بنك البلاد26.78
(0.45%) 0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل10.41
(-0.29%) -0.03
شركة المنجم للأغذية49
(-0.57%) -0.28
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(-0.43%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.5
(1.41%) 0.80
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(1.27%) 1.70
شركة الحمادي القابضة25.8
(-0.31%) -0.08
شركة الوطنية للتأمين12.21
(0.16%) 0.02
أرامكو السعودية27.16
(0.97%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية13.1
(-1.36%) -0.18
البنك الأهلي السعودي40.4
(-0.79%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.92
(1.01%) 0.32
تقارير وتحليلات

الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات وينمو 4.5% بأسرع وتيرة في 3 أعوام

إكرامي عبدلله
إكرامي عبدلله من الرياض
الاثنين 9 مارس 2026 12:19 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات وينمو 4.5% بأسرع وتيرة في 3 أعوام

تجاوز نمو الاقتصاد السعودي التوقعات في 2025 بعد أن تسارع إلى 4.5% ارتفاعا من 2.7% في 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي يعد الأفضل خلال 3 أعوام مع عودة القطاع النفطي للنمو بـ5.7% مع زيادة إنتاج النفط بعد عامين من الانكماش، ومواصلة القطاع غير النفطي نموه للعام الخامس على التوالي عند 4.9% إلا أنه بأبطأ وتيرة خلال الفترة ذاتها، وهو ما انطبق أيضا على الأنشطة الحكومية مع تباطؤ النمو إلى 0.9%.

جاء نمو القطاع غير النفطي خلال العام الماضي متماشيا مع توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 5%.

تركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا.

الاقتصاد السعودي كان قد نما 0.5% في 2023 مع خفض إنتاج النفط، بينما نما 2% في 2024، بينما كان قد نما 12% في 2022.

نمو الاقتصاد السعودي في 2025 فاق توقعات المؤسسات الدولية والمحلية، حيث كان صندوق النقد الدولي يتوقع نموه 4.3%، والبنك الدولي 3.8%، ووزارة المالية السعودية 4.4%.

زيادة إنتاج النفط السعودي يدعم النمو

ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.

وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثالث من العام الجاري 9% على أساس سنوي، إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

إنتاج السعودية من النفط كان قد انخفض إلى نحو 9 ملايين برميل منذ الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 9.2 مليون برميل، ثم إلى 9.7 مليون برميل في الربع الثالث. فيما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع 2025.

تسارع النمو في الربع الرابع بأعلى وتيرة خلال 2025

الناتج المحلي في الربع الرابع من 2025 واصل نموه للفصل الثامن على التوالي، فيما تسارع بأعلى وتيرة خلال 4 فصول إلى 5% على أساس سنوي، بدعم مواصلة القطاع النفطي نموه للفصل الثالث مسجلا أسرع وتيرة في 13 فصلا عند 10.8% مع زيادة الإنتاج.

كما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ20 مسجلا نفس معدل نمو الربع الثالث تقريبا عند 4.3%، فيما انكمش القطاع الحكومي لأول مرة في عامين ونصف مسجلا -1.2%.

الاقتصاد السعودي ينمو أفضل من التوقعات خلال 2025-02

وحدة التحليل المالي

التعريفات
الاقتصاد السعوديالناتج المحلي الإجماليالنفطالقطاع غير النفطي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية