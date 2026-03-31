الأحد, 5 أبريل 2026 | 17 شَوَّال 1447
الطاقة

النفط ينخفض 1% بعد تقرير عن استعداد أمريكا لإنهاء حرب إيران

الثلاثاء 31 مارس 2026 6:51 |3 دقائق قراءة
النفط ينخفض 1% بعد تقرير عن استعداد أمريكا لإنهاء حرب إيران

انخفضت أسعار النفط في تعاملات آسيا بنحو 1% اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة، عقب تقرير أفاد بأن أمريكا مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز.

العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو التي تنتهي اليوم هبطت إلى 111.50 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2% في وقت سابق من الجلسة، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولار، فيما نزلت عقود خام تكساس لشهر مايو إلى 102 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 9 مارس بداية التداولات.

التقرير الذي نشرته "وول ستريت جورنال"، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومساعدوه، قيموا أن مهمة إعادة فتح المضيق قد تدفع الصراع إلى ما يتجاوز الجدول الزمني الذي حدده بين 4 و 6 أسابيع.

كبير مسؤولي الاستثمار في "أونيكس بوينت" شايع حسيني قال "كان التموضع في السوق متساهلاً. الآن مستوى 100 دولار أشبه بمنطقة رمادية، فهو مرتفع جداً ليكون مستقرا، ومنخفض جدا ليعكس حجم هذا الاضطراب الفعلي"، مضيفا "إشارات الأسعار لا تعكس بشكل كافٍ الواقع الميداني".

"بترولاين" .. خط أنابيب النفط السعودي الذى حول المحنة إلى منحة

حول خط أنابيب نقل النفط السعودي "شرق غرب" محنة الحرب الإيرانية إلى...

Mon, 30 2026

اضطراب الإمدادات وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

أدى الصراع إلى إغلاق هذا الممر المائي الحيوي فعليا أمام حركة الشحن، ما ساهم في خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات مثل الديزل المتجهة إلى الأسواق العالمية، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وإثارة مخاوف من أزمة تضخم.

على الرغم من أن ترمب يكرر أن التوصل إلى اتفاق مع إيران وشيك، فقد أرسلت أمريكا مزيدا من القوات إلى المنطقة مع دخول الحرب أسبوعها الخامس.

أصيبت ناقلة نفط كويتية محملة بالكامل في ميناء دبي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بهيكلها، وفقاً لبيان من مؤسسة البترول في الكويت، وكانت إيران قد استهدفت سفنا في الخليج العربي منذ بدء الحرب، وهاجمت في وقت سابق سفينتين قرب العراق.

جاء الهجوم على "السالمي" وهي ناقلة نفط عملاقة، بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، وقالت "مؤسسة البترول الكويتية" إن الهجوم ربما تسببت في تسرب نفطي في المياه المحيطة، وتعمل فرق الإطفاء البحرية على السيطرة على الحريق، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مجموعة السبع: مستعدون للتدخل لحماية أسواق الطاقة من التقلبات

أعلنت مجموعة السبع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في...

Mon, 30 2026

ارتفاع الأسعار يضغط سياسيا واقتصاديا

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 50% خلال مارس، وهو أكبر صعود منذ مايو 2020، كما يقترب متوسط سعر البنزين من تجاوز 4 دولارات للغالون، ما من المرجح أن يزيد الضغوط السياسية على ترمب.

وقالت ريبيكا بابين، المتداولة الأولى للطاقة في "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب": "لا تزال النبرة في ما يتعلق بأي مخرج للحرب، بمثابة خطوة إلى الأمام وخمس خطوات إلى الوراء".

وأضافت: "مع استمرار غياب ما بين 10 و12 مليون برميل يومياً فعلياً من السوق، تتلاشى الهوامش الوقائية، ويصبح الحديث عن انخفاض أسعار النفط أقل تأثيراً".

الدول النامية تتجه لترشيد استهلاك الوقود بسبب الحرب

أدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع الأسعار،...

Sun, 29 2026

اتساع نطاق الحرب وتهديد المسارات البديلة

شهدت الحرب مزيداً من التصعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد دخول الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى الصراع ومهاجمتهم إسرائيل بالصواريخ.

كما تضغط طهران على المسلحين في اليمن للاستعداد لحملة جديدة ضد الشحن في البحر الأحمر، ما قد يهدد إمدادات النفط من المسارات البديلة خارج مضيق هرمز، مثل الشحنات من ميناء ينبع السعودي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة "ستستعيد السيطرة" على مضيق هرمز، بما يضمن حرية الملاحة "من خلال مرافقة أميركية أو مرافقة متعددة الجنسيات". وفي المقابل، أقر البرلمان الإيراني تشريعاً لفرض رسوم في المضيق، وفقاً لوكالة "فارس" شبه الرسمية.

التعريفات
