بيتكوين ترتفع مع الأصول الخطرة بعد تقرير عن سعي ترمب لإنهاء الحرب

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بالتزامن مع الأسهم والسندات في الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تقريراً يفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس إنهاء الحرب مع إيران.

صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 2.6% لتصل إلى 68335 دولاراً، قبل أن تقلص مكاسبها وتتداول دون 68 ألف دولار عند الساعة 1:20 مساءً بتوقيت سنغافورة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.3%. كما ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.3%، بينما سجلت عملتا "سولانا" و"إكس آر بي" مكاسب بلغت 2.2% و1.5% على التوالي.

جاء هذا الارتفاع بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترمب أبلغ مساعديه بإمكانية إنهاء الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز، ما قد يشير إلى نهاية أقرب للصراع مما كان متوقعاً. وعكست العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" اتجاهها الهبوطي لتسجل ارتفاعاً يقارب 1%.

قال براتيك كالا، مدير محافظ لدى "أبولو كريبتو" (Apollo Crypto)، وهو صندوق تحوط للأصول الرقمية: "تتوقع السوق أن ترمب يريد إنهاء الحرب". وأضاف أن "سعر بتكوين ظل مستقراً بشكل لافت حول 68 ألف دولار".

خلال معظم مارس، حافظت بتكوين على استقرارها حتى مع تراجع أسعار الأسهم والذهب بفعل مخاوف التضخم المدفوعة باحتمالات حدوث أزمة طاقة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. وانخفض سعر الذهب بأكثر من 13% هذا الشهر، بينما سجلت "بتكوين" مكاسب تقارب 3%.

جعل ذلك أسواق العملات المشفرة تبدو مستقرة نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. وكانت موجة بيع حادة في أكتوبر قد دفعت "بتكوين" للتراجع بنحو 45% من أعلى مستوى لها على الإطلاق آنذاك، والذي تجاوز 126 ألف دولار.

بتكوين تُظهر مرونة لافتة

يواصل المستثمرون البحث عن وسائل للتحوط من مخاطر الهبوط. وتُظهر بيانات منصة خيارات العملات المشفرة "ديربيت" (Deribit) تركيزاً لعقود بيع يتجاوز 1.5 مليار دولار عند مستوى 60 ألف دولار.

لكن كالا أشار إلى أن الإقبال على شراء هذه العقود قد يتراجع خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن "بتكوين أظهرت مرونة لافتة، وهو ما لم يغب عن أنظار مديري الصناديق".