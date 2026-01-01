أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي- إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة السعودية ، بقيمة إجمالية بلغت 2.750 مليار دولار، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.250 مليار بأجل استحقاق 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.500 مليار بأجل استحقاق 10 سنوات.

إقبال دولي وزيادة برنامج الصكوك

حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كمصدر منتظم وموثوق في الأسواق الدولية.

كما أعلنت الشركة زيادة حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات.

الحقيل: الإصدار يعكس الثقة بالاقتصاد السعودي

وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أن نجاح الإصدار الدولي الثالث يعكس الثقة العالمية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما يجسد النجاح الالتزام بدعم مستهدفات رؤية 2030 عبر تمكين الأسر السعودية من امتلاك مساكنها وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، أن استكمال التسعير الثالث للصكوك الدولية يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية.

سجل الإصدارات ودعم قطاع الإسكان

كانت الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار، وأتمّت بنجاح أول إصدار ضمن البرنامج بقيمة 2 مليار دولار موزعة على شريحتين بأجلي استحقاق 3 سنوات و10 سنوات، كما أتمّت خلال العام ذاته إصدارًا ثانيًا بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين بأجلي استحقاق 3.5 سنوات و10 سنوات.

ويحظى برنامج الصكوك الدولية بتصنيفات ائتمانية قوية من أبرز وكالات التصنيف الدولية، بما فيها موديز (A1)، وفيتش (A+)، ما يعزز من مكانة الشركة كإحدى أهم الممكنات لقطاع الإسكان في السعودية.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في السعودية.