10000 دولار أغلى تذكرة لمباراة السعودية والأوروجواي و374 الأرخص

سجلت نفقات تذاكر مباراة منتخبي السعودية والأوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمنافسات كأس العالم 2026 أقل تكلفة بين المباريات التي استضافتها مدينة ميامي الأمريكية، حيث راوحت أسعار التذاكر في السوق الثانوية بين 374-10000 دولار أمريكي، حسب الفئة والمكان الذي يوجد فيه المعقد.

المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين على ملعب هارد روك، شهدت حضور 62764 مشجعا.

التقارير أشارت إلى أنه على الرغم من أن البيانات الدقيقة والمُتتبعة لإنفاق المشجعين على المباراة لم تُجمع بالكامل بعد، فقد كشفت البيانات المالية عالية الكثافة عن نشاط اقتصادي هائل.

أسعار تذاكر المقاعد العادية في السوق الثانوية راوحت بين 374-427 دولارا للمقاعد العادية.

ارتفعت أسعار المقاعد المميزة، أو التي تم شراؤها في اللحظات الأخيرة، بشكل كبير لتصل إلى 8637 و10490 دولارا.

عن مواقف السيارات، حدد الفيفا رسوما بقيمة 175 دولارًا أمريكيًا لكل مركبة خصيصًا لمباراة السعودية وأوروجواي.

بحسب، تقارير إعلامية أمريكية، فقد بلغت تكلفة إنشاء ملعب هارد روك، الذي يعمل حاليًا تحت مسمى ملعب ميامي وفقًا للوائح الفيفا، 115 مليون دولار عام 1987.

أضافت عملية تحديث وتجديد شاملة ومتعددة المراحل بين عامي 2015-2016 نحو 500-550 مليون دولار إلى التكلفة الإجمالية.

صورة من "الفرنسية" __AFP_B7877ZN-1781569351(2)

عوائد اقتصادية لميامي والمدن المضيفة

بالنسبة لإنفاق الزائر الواحد، فقد قدرت رابطة السفر الأمريكية أن مشجعي كرة القدم الدوليين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم ينفقون في المتوسط ​​مبلغًا يتجاوز 5000 دولار للشخص الواحد على الإقامة والطعام والمواصلات الداخلية والتسوق خلال رحلتهم.

من المتوقع أن تُدرّ ميامي نحوا 550 مليون دولار كأثر اقتصادي خلال مبارياتها الـ7 المُستضافة على ملعبها.

يُقدّر متوسط ​​إنفاق المشجعين المحليين على الطعام والمشروبات والمواصلات والفنادق بنحو 78.5 مليون دولار لكل مباراة.

تستفيد الشركات وأصحاب الفنادق في جنوب فلوريدا كذلك من المبارايات والجدول الزمني المصاحب لها، لجذب ما يصل إلى 1.3 مليار دولار من النشاط الاقتصادي والإنفاق على التجزئة وحركة الزوار، من نحو 700 ألف مشجع زائر خلال فصل الصيف.

ستاد هارد روك ستاد هارد روك

تركز إنفاق المشجعين بشكل كبير خارج الملعب في مهرجان فيفا الرسمي المجاني للجماهير في حديقة باي فرونت وسط ميامي، ما حوّل أموال المستهلكين مباشرةً إلى المطاعم والمتاجر الصغيرة المحلية في يوم المباراة.

تُعدّ ميامي حاليًا المدينة الأمريكية الأفضل أداءً من حيث استضافة أماكن الإقامة للبطولات.

اتجاهات سوقية واضحة في ميامي

تكشف بيانات الفنادق وأماكن الإقامة الحالية في منطقة ميامي الكبرى عن اتجاهات سوقية واضحة

اضطرّ أصحاب الفنادق الذين رفعوا الأسعار في البداية إلى خفضها بشكل كبير لجذب المسافرين.

العديد من الفنادق الفاخرة كانت أسعار غرفها في البداية تتجاوز 500 دولار لليلة الواحدة، لكنها خفضت أسعارها بشكل كبير إلى نطاق أكثر واقعية يراوح بين 170-195 دولارا لملء الشواغر.

المباريات المهمة ذات الطلب العالي تسجل أرقاما أعلة، ومن بينها مباراة البرازيل ضد اسكتلندا (369 دولارا لليلة) ومباراة البرتغال ضد كولومبيا (387 دولارا لليلة، وهي أعلى الأسعار في دور المجموعات.

على الرغم من انخفاض الأسعار، لا تزال متوسطات الأسعار اليومية المتوقعة لشهر يونيو 194.91 دولار، ويوليو 185.40 دولار، وهي أعلى بنحو 10% مما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تشير التوقعات إلى أن متوسط ​​إشغال الفنادق سيبلغ نحو 73.2% في يونيو و71.5% في يوليو، وهذا يعني أن أكثر من ربع غرف الفنادق في المنطقة الحضرية لا تزال متاحة للحجز في اللحظات الأخيرة.

بينما تواجه 80% من المدن الأمريكية المضيفة لكأس العالم لكرة القدم نقصًا حادًا في الحجوزات مقارنةً بفصل الصيف المعتاد، أفاد 55% من أصحاب الفنادق في ميامي أن معدلات الحجوزات تضاهي أو تتجاوز مستوياتهم الأساسية لفصل الصيف.