هنا "ميامي" .. مدينة المال والعقار والسياحة على موعد مع الأخضر

تستضيف مدينة ميامي أولى مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، لتضع الأخضر على موعد مع واحدة من أكثر المدن الأمريكية شهرة على المستويين الاقتصادي والسياحي.

ميامي، تعد البوابة الرئيسية لأمريكا اللاتينية ومركزاً مالياً وتجارياً بارزاً في جنوب الولايات المتحدة، إذ تحتضن مقار إقليمية لعشرات الشركات العالمية والمؤسسات المالية التي تدير أعمالها في أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

كما تستقطب المدينة عشرات الملايين من الزوار سنوياً، ما يجعل السياحة أحد أبرز محركات اقتصادها.

ويقطن المنطقة الحضرية الكبرى للمدينة أكثر من 6 ملايين نسمة، فيما تشهد نمواً متسارعاً في قطاعات العقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا، مدعومة بتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال خلال السنوات الأخيرة.

من أعلى المدن تكلفة

ورغم أن ميامي لا تُعد أغلى مدينة في الولايات المتحدة، إذ تتفوق عليها مدن مثل New York City وSan Francisco، إلا أنها تصنف ضمن أكثر المدن الأمريكية ارتفاعاً في تكاليف السكن والإقامة، مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات وتنامي جاذبيتها للمستثمرين والسياح على حد سواء.

وجاء اختيار ميامي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة النقل والمطارات والفنادق التي تعد من بين الأكبر في الولايات المتحدة، فضلاً عن خبرتها الطويلة في استضافة الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

ملعب بـ 500 مليون دولار

وتُقام المواجهة على أرض Hard Rock Stadium في مدينة Miami Gardens، أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة وأكثرها استضافة للفعاليات الكبرى.

وافتُتح الملعب عام 1987، قبل أن يخضع لسلسلة من عمليات التطوير والتحديث تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، شملت تحسين المدرجات والمرافق والبنية التقنية، ما عزز مكانته ضمن أبرز المنشآت الرياضية في أمريكا الشمالية.

ويتسع الملعب لأكثر من 65 ألف متفرج، ويُعد المقر الرسمي لفريق Miami Dolphins المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، كما استضاف ست نسخ من نهائي السوبر بول، أحد أكبر الأحداث الرياضية من حيث العوائد التجارية والمشاهدة التلفزيونية في الولايات المتحدة.

عوائد اقتصادية للمونديال

كما احتضن الملعب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة لسباقات الفورمولا 1، ما جعله أحد أبرز مراكز الرياضة والترفيه في ولاية Florida.

ويُنظر إلى الملعب باعتباره أحد أهم الأصول الرياضية والترفيهية في الولاية، إذ تستقطب الفعاليات التي يحتضنها مئات الآلاف من الزوار سنوياً، ما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي والسياحي للمنطقة.

ومن المتوقع أن تستفيد ميامي من التدفقات السياحية المصاحبة لكأس العالم، في وقت تراهن فيه المدن الأمريكية المستضيفة على البطولة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والإيرادات المرتبطة بقطاعات الضيافة والنقل والتجزئة، مع استقبال مئات الآلاف من المشجعين والزوار خلال فترة المنافسات.

ومع استضافة مباريات كأس العالم 2026، يواصل ملعب هارد روك ترسيخ مكانته على خريطة الأحداث الرياضية العالمية، ليكون مسرحاً لانطلاق رحلة المنتخب السعودي في البطولة من قلب واحدة من أكثر المدن الأمريكية حيوية واستقطاباً للاستثمارات والزوار.