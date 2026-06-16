السعودية تكتفي بنقطة وهدف في أولى مواجهات كأس العالم ضد الأورجواي

استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل 1-1 مع أوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ليحصد نقطة ثمينة أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وتقدم “الأخضر” عبر المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 41، مستفيداً من أداء دفاعي منظم حدّ من خطورة المنتخب الأوروجوياني خلال الشوط الأول. وواصل المنتخب السعودي تماسكه في الشوط الثاني قبل أن ينجح ماكسيميليانو في إدراك التعادل لأوروجواي عند الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط.

وجاءت النتيجة لتُبقي المنافسة مفتوحة في المجموعة الثامنة، بعدما انتهت المباراة الأخرى بين إسبانيا والرأس الأخضر بالتعادل السلبي، ما يعني تساوي المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منها عقب الجولة الأولى.

ويكتسب التعادل أهمية إضافية بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين المنتخبين من حيث القيمة السوقية. فبحسب بيانات “ترانسفر ماركت”، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب أوروجواي نحو 359 مليون يورو، مدعوماً بعدد من اللاعبين الناشطين في كبرى الأندية الأوروبية، أبرزهم فيديريكو فالفيردي وداروين نونيز.

في المقابل، تُقدّر القيمة السوقية للمنتخب السعودي بنحو 30 مليون يورو، ما يجعل النتيجة بمثابة مكسب معنوي وفني للأخضر الذي نجح في مجاراة منافسه طوال فترات طويلة من المباراة.

ويضع التعادل المنتخب السعودي أمام فرصة مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، قبل مواجهة إسبانيا في الجولة الثانية، فيما تنتظر أوروجواي مواجهة لا تقل أهمية أمام الرأس الأخضر في سباق احتدم مبكراً على التأهل إلى الدور التالي.

عدد الحضور الجماهيري

بلغ عدد الحضور الجماهيري الرسمي في مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأوروغوياني 62,764 مشجعاً، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لنهائيات كأس العالم 2026.

رفع المنتخب السعودي لكرة القدم رصيد مبارياته في كأس العالم إلى 20 مباراة، بعد تعادله اليوم (1-1) أمام أوروغواي في افتتاح مشواره بمونديال 2026 بواقع (4 فوز، 4 تعادل، 13 خسارة)

• أمريكا 1994 (4 مباريات): فاز على المغرب وبلجيكا، وخسر من هولندا والسويد (تأهل لدور 16).

• فرنسا 1998 (3 مباريات): تعادل مع جنوب إفريقيا، وخسر من الدنمارك وفرنسا.

• كوريا واليابان 2002 (3 مباريات): خسر أمام ألمانيا، الكاميرون، وإيرلندا.

• ألمانيا 2006 (3 مباريات): تعادل مع تونس، وخسر من أوكرانيا وإسبانيا.

• روسيا 2018 (3 مباريات): فاز على مصر، وخسر من روسيا وأوروغواي.

• قطر 2022 (3 مباريات): فاز على الأرجنتين، وخسر أمام بولندا والمكسيك.

• نسخة 2026 (مباراة واحدة): تعادل مع أوروغواي في مستهل مشواره الحالي.