أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 تقفز أكثر من 5 أضعاف نسخة قطر

قفز سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية لكأس العالم 2026 إلى نحو 8700 دولار، بزيادة تتجاوز 5 أضعاف مقارنة بنهائي مونديال قطر 2022، في وقت يراهن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الطلب القياسي لتعزيز الإيرادات من أكبر نسخة للبطولة في تاريخها.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك البطولة المقررة بين يونيو ويوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات، في توسع غير مسبوق يعزز العوائد التجارية لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن تكلفة الحضور بالنسبة للجماهير.

زيادة تتجاوز وتيرة التضخم

بحسب تقرير صادر عن معهد الاستثمار التابع لـ "يونيكريديت"، يبلغ السعر الرسمي لتذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو نحو 8700 دولار، مقارنة مع نحو 1600 دولار لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتعادل هذه الزيادة نحو 450% خلال 4 سنوات، مقابل ارتفاع يقدر بنحو 35% في أسعار المستهلكين عالمياً خلال الفترة نفسها، ما يجعل أسعار التذاكر تنمو بوتيرة تفوق بكثير معدلات التضخم.

طلب قياسي يدعم الأسعار

أعلن الفيفا تلقي أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر البطولة، فيما تم بيع جميع التذاكر المطروحة حتى الآن، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي التذاكر المتاحة.

ومن المنتظر طرح الكميات المتبقية تدريجياً عبر مراحل البيع اللاحقة والحصص المخصصة لجماهير المنتخبات الوطنية مع تقدم البطولة.

ويرى محللون أن مستويات الطلب المرتفعة منحت الجهة المنظمة مساحة أوسع لتطبيق إستراتيجيات تسعير أكثر مرونة مقارنة بالنسخ السابقة.

منصة رسمية لإعادة البيع

ومن أبرز التغييرات في نسخة 2026 إطلاق منصة رسمية لإعادة بيع وتبادل التذاكر، بما يسمح للمشجعين بإعادة عرض تذاكرهم ضمن سوق ثانوية معتمدة من الفيفا.

ورغم تراجع متوسط أسعار التذاكر في السوق الثانوية خلال دور المجموعات إلى نحو 550 دولاراً مقارنة بأكثر من 700 دولار خلال الربيع، فإن أسعار المباراة النهائية لا تزال عند مستويات مرتفعة، إذ تتراوح قيمة أرخص المقاعد المتاحة بين 6000 و8000 دولار.

التكلفة تتجاوز ثمن التذكرة

لا يقتصر العبء المالي على سعر التذكرة، إذ تشمل التكلفة الإجمالية السفر والإقامة والتنقلات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة التنقل من مانهاتن إلى موقع المباراة قد تصل إلى 98 دولاراً عبر القطار ذهاباً وإياباً، فيما تبلغ تكلفة الحافلات الرسمية نحو 20 دولاراً للفرد، ما يرفع إجمالي الإنفاق بالنسبة للمشجعين القادمين من خارج المدن المستضيفة.

تخصيص فئات منخفضة التكلفة

في محاولة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البطولة، خصص الفيفا 50% من التذاكر للاتحادات الوطنية المشاركة ضمن فئات تستهدف الجماهير.

وتشمل هذه الحصة فئة “دخول المشجعين” بأسعار تبدأ من 60 دولاراً وتمثل 10% من التذاكر المخصصة للاتحادات، إضافة إلى فئة “قيمة المشجعين” التي تمثل 40% من الحصة ذاتها، مع أسعار تتراوح بين 150 و300 دولار خلال الأدوار الأولى من البطولة.

انتقادات سياسية واستهلاكية

أثارت سياسة التسعير انتقادات من جهات سياسية ومنظمات حماية المستهلك، إذ حذر عدد من المشرعين الأمريكيين في رسالة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو من أن آليات التسعير الديناميكي قد تجعل مونديال 2026 الأكثر تكلفة على الجماهير في تاريخ البطولة.

كما تقدمت منظمة “يوروكونسيومرز” ومنظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن أسعار التذاكر وآليات تسعيرها.

أكبر بطولة .. وأغلى نهائي

بينما يستعد "فيفا" لتنظيم أكبر نسخة من كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات، تشير أسعار التذاكر إلى تحول متسارع في النموذج الاقتصادي للبطولة، مع تركيز أكبر على تعظيم الإيرادات والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد، حتى مع تصاعد الجدل حول قدرة الجماهير التقليدية على تحمل تكلفة الحضور، خصوصاً في المباريات الكبرى.