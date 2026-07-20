حظي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو برحلات جوية مكثفة خلال كأس العالم 2026، النسخة الأوسع انتشارًا في تاريخ البطولة.

إنفانتينو جاب أنحاء أمريكا الشمالية لحضور المباريات والاجتماعات وغيرها من الفعاليات خلال البطولة، التي أقيمت في 3 دول و16 مدينة و4 مناطق زمنية، واختُتمت بالمباراة النهائية يوم الأحد في نيوجيرسي.

حللت وكالة "أسوشيتد برس" سجلات رحلات طائرة خاصة استخدمها إنفانتينو في السنوات الأخيرة، إضافة إلى صور التقطها مصورو الوكالة وصور نشرها "فيفا" ورئيسه نفسه على إنستجرام.

يُظهر التحليل أنه بحلول الوقت الذي فازت فيه إسبانيا على الأرجنتين بلقب كأس العالم، كان قد حلق لمسافة تكفي للدوران حول الكرة الأرضية مرتين ونصف تقريبًا.

أتاح استخدام طائرة "جلف ستريم G650" التابعة لأسطول الحكومة القطرية لرحلات إنفانتينو الجوية الكثيرة إمكانية القيام بها.

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صورة من "الفرنسية" __AFP_C2LH4EV-1784533442

تُشغّل هذه الطائرة شركة الطيران العارض الخاصة التابعة للخطوط الجوية القطرية، الراعي الرسمي لكأس العالم.

منذ رحلة 9 يونيو من لوس أنجلوس إلى مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، بلغ متوسط ​​عدد رحلات الطائرة أكثر من رحلة واحدة يوميًا، وفي بعض الأيام تجاوز 3 رحلات، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

إلى جانب حضور المباريات، تضمن برنامج إنفانتينو محطات في نيويورك لإجراء مقابلة على برنامج "Fox & Friends"، وفي ميامي لحضور قمة "فيفا" التي شارك فيها ممثلون عن الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​في المنظمة.

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الأرقام التي حققها الشخص المشرف على البطولة على مدى 39 يومًا تكشف عن الكثير، حيث شهدت رقما قياسيا بلغ 104 مباريات موزعة على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي أكبر مساحة جغرافية في تاريخ كأس العالم.

وفقًا لتحليل وكالة أسوشيتد برس، حضر إنفانتينو مباراة واحدة على الأقل في 31 يومًا من أصل 34 يومًا. لكنّه تمكن من حضور مباراتين في بعض الأيام.

أما اليومان اللذان غاب عنهما، فقد قضاهما في ميامي لحضور قمة الفيفا التنفيذية لكرة القدم.

صورة من "الفرنسية" __2286822933-1784516236

أظهر موقع "FlightAware" أن طائرة "جلف ستريم" كان من المقرر أن تقلع من نيوجيرسي إلى ميامي لحضور مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا يوم السبت، لكنها لم تقلع.

تسببت العواصف الرعدية في تأخير الرحلات الجوية في مطارات منطقة مدينة نيويورك يوم السبت، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

شاهد إنفانتينو مباراة واحدة على الأقل في جميع ملاعب كأس العالم الـ16.

يُعد ملعب هارد روك في ميامي، حيث حضر 5 مباريات، الملعب الذي زاره أكثر من غيره.

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واستغرقت أطول رحلة 344 دقيقة، وانطلقت من ميامي إلى سياتل، حيث حضر إنفانتينو مباراة بلجيكا ومصر في 15 يونيو.

مدة الرحلة تعادل مدة 3 مباريات كاملة في كأس العالم من البداية إلى النهاية.

كانت أقصر رحلة، باستثناء رحلات تغيير المواقع، رحلة قصيرة مدتها 28 دقيقة من سياتل إلى فانكوفر في 6 يوليو، أي ما يعادل تقريبًا مدة حلقة من مسلسل كوميدي تلفزيوني مثل "فريندز" مع الإعلانات.

حضر إنفانتينو مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في سياتل في ذلك اليوم، قبل أن يشاهد مباراة سويسرا وكولومبيا في فانكوفر في اليوم التالي.

المسافة التي قطعتها الطائرة خلال البطولة بلغت 59,281 ميلًا (95,403 كيلومترات)

وفقًا لتحليل "أسوشيتد برس"، فإن هذه المسافة تفوق مجموع مسافات الرحلات ذهابًا وإيابًا بين نيويورك وسنغافورة، ولوس أنجلوس والدوحة، ولندن ومدينة بيرث الأسترالية.

سُجِّلَت أطول مسافة مقطوعة في رحلة جوية ليوم واحد في 26 يونيو، والتي بدأت برحلة صباحية من ميامي إلى دالاس، وبلغت 5772 ميلاً (9289 كيلومتراً).

من هناك، توجهت الطائرة إلى سياتل، حيث حضر إنفانتينو مباراة مصر وإيران. غادرت الرحلة الأخيرة سياتل في وقت متأخر من تلك الليلة وهبطت في ميامي صباح اليوم التالي.