بعد 39 يوما من الإثارة والندية في أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم، تُحسم هوية بطل مونديال 2026 عندما تلتقي الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بحضور الرئيس دونالد ترمب.

ويسدل النهائي الستار على أول نسخة من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، بعدما خاضت المنتخبات 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في أمريكا وكندا والمكسيك.

ولا تقتصر مكاسب الفائز على رفع الكأس، إذ يحصل البطل على 50 مليون دولار، إلى جانب الميداليات الذهبية وأول خواتم تذكارية يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأبطال العالم.

حامل اللقب

الأرجنتين حامل اللقب، يدخل النهائي بحثاً عن لقبها الرابع، بعدما تُوجت بكأس العالم في أعوام 1978 و1986 و2022.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب، ليصبح أول منتخب يحقق البطولة مرتين متتاليتين منذ البرازيل، بطلة نسختي 1958 و1962.

في المقابل، تطمح إسبانيا إلى إضافة النجمة الثانية إلى قميصها، بعد تتويجها الوحيد في جنوب أفريقيا عام 2010، عندما تغلبت على هولندا في المباراة النهائية.

وتجمع المواجهة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا، بعدما تجاوزت الأولى إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما تأهلت الثانية بفوزها على فرنسا بهدفين دون رد.

جائزة البطل

يحصل بطل كأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار للوصيف، ضمن حصة جوائز مرتبطة بالأداء تبلغ 655 مليون دولار، بزيادة 50% على النسخة السابقة.

كما خصص «فيفا» 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و27 مليون دولار لصاحب المركز الرابع، بينما يحصل كل منتخب بلغ دور الثمانية على 19 مليون دولار.

ونالت إنجلترا جائزة المركز الثالث البالغة 29 مليون دولار، بعد فوزها على فرنسا 6-4 في مباراة شهدت مهرجاناً من الأهداف، فيما حصل المنتخب الفرنسي على 27 مليون دولار.

وتضمن المشاركة في البطولة لكل اتحاد وطني ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار، تشمل 9 ملايين دولار نظير المشاركة و1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد قبل انطلاق المنافسات.

أغلى لاعب

لا يجمع النهائي بين بطلي العالم وأوروبا فحسب، بل يضم أيضاً ثالث أعلى منتخب قيمة سوقية في العالم.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا نحو 1.22 مليار يورو، مقابل 782.5 مليون للأرجنتين، وفق بيانات منصة “ترانسفير ماركت”.

ويقود لامين يامال قائمة لاعبي إسبانيا بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو حيث يعد الأغلى في كأس العالم إلى جانب النرويجي هالاند، يليه بيدري بـ150 مليونا، بينما يتصدر جوليان ألفاريز لاعبي الأرجنتين بقيمة 100 مليون.

خواتم الأبطال

سيحصل لاعبو المنتخب الفائز على خواتم بطولة تذكارية، في خطوة يطبقها «فيفا» للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، مستلهماً تقليداً راسخاً في البطولات الرياضية الكبرى بأميركا الشمالية، مثل دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة للمحترفين ودوري البيسبول.

وينتج الاتحاد الدولي 30 خاتماً لأفراد المنتخب البطل، ويتسلم قائد الفريق ومدربه نسختين مؤقتتين خلال مراسم التتويج، قبل تصنيع النسخ النهائية وفق مقاسات أصحابها، مع نقش هوية البطل عليها.

وتحمل الخواتم مجسماً لكأس العالم وتفاصيل التتويج، وتنتمي إلى إصدار محدود يضم 2026 قطعة، يُخصص منها 30 خاتماً للمنتخب الفائز، فيما تُطرح 1996 قطعة للبيع أمام الجماهير كمنتج رسمي مرخص، في خطوة تعكس توجه «فيفا» لتعزيز الجوانب التجارية والتسويقية للبطولة.

ترمب يحضر

يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة النهائية إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وعدد من قادة الدول والمسؤولين.

ويمثل النهائي أول مباراة في كأس العالم 2026 يتابعها ترمب من الملعب، بعدما غاب عن المباريات السابقة للبطولة التي استضافتها بلاده بالشراكة مع كندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الأميركي في مراسم التتويج وتسليم الكأس، وسط حضور سياسي رفيع يضم ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

أسعار التذاكر

دفع الطلب القوي أسعار بعض التذاكر الرسمية للنهائي إلى نحو 32 ألف دولار، بينما تجاوز متوسط السعر في منصات إعادة البيع 11 ألف دولار، في مؤشر على القيمة التجارية المتصاعدة للمباراة الختامية.

وبين خبرة الأرجنتين الساعية إلى لقب رابع وطموح إسبانيا إلى نجمة ثانية، لا يحسم نهائي نيوجيرسي هوية بطل العالم فحسب، بل يمنح الفائز 50 مليون دولار وأول خواتم تُقدم لأبطال المونديال.