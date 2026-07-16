لم يكد الجدل حول بيع أجزاء من أرضية ملعب نهائي كأس العالم 2026 يخفت، حتى واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتقادات جديدة بعد فرض رسوم على حضور المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية.

وتعزز الخطوة الجدل بشأن توسع “فيفا” في استثمار الفعاليات المصاحبة للمونديال لتعظيم الإيرادات، وفقًا لموقع talkSPORT.

80 دولارًا للمؤتمر الصحافي

سيُعقد المؤتمر في نيويورك بمشاركة ممثلين عن منتخبي إسبانيا والأرجنتين إلى جانب رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، فيما سيُسمح لمئات المشجعين بحضوره مقابل 80 دولارًا ضمن فعاليات مهرجان Fanatics Fest، الذي تنظمه شركة “فاناتيكس” الشريكة تجاريًا لـ "فيفا".

وتسوّق الشركة للفعالية باعتبارها فرصة تتيح للجماهير حضور المؤتمر الصحافي لطرفي النهائي قبل المباراة.

انتقادات لاستنزاف الجماهير

وأثارت الخطوة انتقادات في الأوساط الرياضية والإعلامية، إذ وصفها الصحافي مارتن زيجلر بأنها تمثل “استنزافًا جديدًا للجماهير”، في ظل تصاعد الانتقادات لـ"فيفا" بسبب توسيع الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولة، بعد الجدل الذي أثارته أسعار التذاكر والإعلانات التجارية خلال المباريات.

إيرادات إضافية من النهائي

وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه متوسط سعر تذكرة المباراة النهائية، المقررة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، نحو 11 ألف دولار، ما يجعلها من بين الأعلى سعرًا في تاريخ الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة.

كما أعلنت "فيفا" بيع أجزاء من عشب أرضية الملعب المستخدمة في النهائي مقابل 450 دولارًا للقطعة، في خطوة تستهدف تحقيق إيرادات تقدر بنحو 11 مليون دولار.

اعتراضات من نيوجيرسي

أثار بيع أجزاء من عشب أرضية الملعب اعتراضات من مسؤولين في ولاية نيوجيرسي، الذين طالبوا بحصول الولاية على جزء من العائدات، باعتبار أن دافعي الضرائب أسهموا في تمويل تجهيز أرضية الملعب التي تستضيف المباراة النهائية.