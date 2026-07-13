رغم بلوغ كأس العالم 2026 الأدوار الإقصائية، لم تنجح البطولة في بيع جميع تذاكر مباريات ربع النهائي، فيما ظلت تذاكر مباراتي نصف النهائي متاحة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دون اللجوء إلى تخفيضات سعرية، وفقا لموقع Inside World Football.

وأظهرت مباريات الدور ربع النهائي مقاعد فارغة في المدرجات، رغم مشاركة أبرز نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم كيليان مبابي وليونيل ميسي.

مقاعد فارغة

في بوسطن، حضر 63,811 مشجعاً مباراة فرنسا والمغرب على ملعب يتسع لنحو 64 ألف متفرج، إلا أن المدرجات العلوية والوسطى بدت خالية في عدة مواقع، رغم تسجيل مبابي هدفاً مبكراً.

وتكرر المشهد في كانساس سيتي خلال مواجهة الأرجنتين وسويسرا، إذ ظهرت مقاعد شاغرة في ملعب آروهيد، رغم الحضور الجماهيري الكبير لمشجعي ميسي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن متطوعي "فيفا" شغلوا بعض المقاعد غير المستخدمة خلال المباراة.

أسعار قياسية

حتى وقت إعداد التقرير، بقيت تذاكر مباراتي نصف النهائي معروضة للبيع عبر المنصة الرسمية لـ"فيفا"، بينما بدأت أسعار التذاكر في منصات إعادة البيع من نحو 2800 دولار.

واعتمد "فيفا" في نسخة 2026 نظام التسعير الديناميكي، بعدما استخدمه للمرة الأولى خلال كأس العالم للأندية، لتصبح أسعار التذاكر الأعلى في تاريخ البطولة.

ضغوط قانونية

تجاوزت أسعار التذاكر مستويات النسخ السابقة بأربعة إلى خمسة أضعاف، إذ بلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأمامية للمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي نحو 32,970 دولاراً، فيما ظل عدد محدود من التذاكر متاحاً للبيع.

ورغم تأكيد "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو أن الأسعار تتماشى مع متوسط أسعار الفعاليات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، بدأ محامون في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وتكساس وكاليفورنيا مراجعة ممارسات الاتحاد المتعلقة بتسعير التذاكر.

رهان الإيرادات

يعول الاتحاد الدولي لكرة القدم على تحقيق نحو 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وخدمات الضيافة خلال كأس العالم 2026، في وقت يواصل فيه الدفاع عن سياسة التسعير الجديدة، رغم الانتقادات المرتبطة بارتفاع الأسعار وبقاء مقاعد شاغرة في بعض المباريات.

وقال التقرير إن "فيفا" لم يعلق على هذه التطورات حتى وقت النشر.